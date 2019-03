La Casa Blanca reivindica que el Informe de Mueller "exonera completamente" a Trump de delitos en las elecciones de 2016

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha reivindicado que el informe del fiscal Mueller "exonera total y completamente" al presidente estadounidense, Donald Trump, de posibles delitos de obstrucción a la justicia y conspiración con Rusia para influir en las elecciones de 2016 que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

"El fiscal especial (Robert Mueller) no ha encontrado ninguna conspiración y no ha encontrado ninguna obstrucción. El fiscal general (William) Barr y (el vicefiscal general Rod) Rosenstein han concluido que no ha habido obstrucción. Las conclusiones del Departamento de Justicia supone una total y absoluta exoneración del presidente de Estados Unidos", ha remachado Sanders.

También el portavoz del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha celebrado las conclusiones de Mueller y ha dado el caso por "cerrado".

"Dos años después dos investigaciones del Congreso y ahora la investigación del fiscal especial con plenos poderes para investigar (...) dejan claro y diáfano, sin sombra de duda, que no hubo conspiración", ha afiramdo McCarthy.

Al respecto, el senador republicano Lindsey Graham ha afirmado que las conclusiones acaban con "la duda que pesaba sobre el presidente Trump". "Un buen día para el Estado de Derecho. Un día estupendo para el presidente Trump y su equipo. No ha habido conspiración ni obstrucción", ha subrayado.

Este domingo el fiscal general Barr ha remitido una carta al Congreso en la que resumen las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller, que ha investigado durante casi dos años la presunta conspiración entre la campaña de Trump y Rusia para influir en las elecciones. El informe, según Barr, concluye que no hay pruebas que demuestren estos delitos.