Europa felicita a Red Eléctrica y a su homóloga portuguesa por el "rápido restablecimiento" del suministro

Mientras continúan las investigaciones y la petición de más información y datos a las eléctricas desde el Gobierno de Pedro Sánchez, tras el gran apagón histórico vivido este lunes 28, Europa ha mandado sus felicitaciones a Red eléctrica por el "rápido restablecimiento" del suministro en toda la península Ibérica. Por lo que la enhorabuena también está dirigida a la homóloga de Red Eléctrica en Portugal.

Pero no solo eso. También recuerdan que hay en marcha una investigación sobre el apagón, un Comité de Energía cuyo objetivo es descubrir todas y cada una de las causas del apagón en el suministro eléctrico, y que no se puede olvidar que lo ocurrido en España y Portugal es un incidente "excepcional y grave" en el que deben indagar hasta el final los expertos.

Y aunque el Gobierno ya ha recibido datos e información desde las operadoras eléctricas, incluso Red Eléctrica ha cumplido con un nuevo requerimiento entregando su 'caja negra', se pedirán nuevos datos. El objetivo es acumular la mayor cantidad de información para poder investigar y descubrir las causas concretas del apagón. El operador liderado por Beatriz Corredor ha destacado que la 'caja negra', en la que se registra toda la información relativa a la operación del sistema, "supone un contingente de millones de datos". Información que proceden tanto de la actividad de operación del sistema durante el día del apagón, como del resto de los sistemas informáticos de la compañía.

Por ello, conocer las causas exactas del apagón va a llevar su tiempo. Lo ha reiterado también este jueves el Gobierno.

Por el momento, los expertos tienen cada vez más claro que la posible causa sería un fallo en las operaciones de Red Eléctrica. Aunque la guerra de versiones sobre lo que ocurrió, continua. Hasta el Ministerio de Transición Ecológica ha tenido que salir a desmentir lo publicado en algunos medios. Desmentir que la red sufría 'anomalías críticas' media hora antes del apagón que empezó a las 12:30 del lunes 28 de abril, tal y como han confirmado a laSexta. De ahí que el Gobierno afirme que uno de cada siete días, la mezcla energética es muy similar a la del día del corte de suministro eléctrico y que es imposible explicar una anomalía con un hecho que sucede de forma habitual.

El Gobierno busca respuestas tras el apagón eléctrico. A lo largo de la jornada de este jueves se han celebrado tres reuniones. Por un lado, el ministro Félix Bolaños ha presidido una sesión del Comité de Situación. Por otro, la ministra Sara Aagesen se ha reunido con la presidenta de la Comisión del mercado de la Competencia. Y el secretario de Estado de Transición Ecológica lo ha hecho con Red eléctrica. Tres reuniones, pero con un mismo objetivo: el de entender qué pasó en este apagón histórico.

La parte que corresponde a Red Eléctrica, el cerebro y la columna vertebral de este sistema, ha respondido perfectamente. "No ha habido ningún elemento de nuestra red que haya fallado. Por eso se ha podido reponer tan rápido. Y, por tanto, nosotros nos hacemos responsables de lo nuestro", han declarado.