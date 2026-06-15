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Investigan lo ocurrido

Un bombardero B-52 de EEUU se estrella tras despegar de una base militar en California

Los detalles Los equipos de emergencia han acudido "de inmediato" al lugar del accidente. De momento, no han dado datos sobre posibles víctimas mortales o heridos.

Imagen de archivo de un B-52H Stratofortress estadounidense.Imagen de archivo de un B-52H Stratofortress estadounidense.Europa Press
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Un bombardero B-52 Stratofortress se ha estrellado poco después de despegar de una base militar en el estado de California, según fuentes militares estadounidenses, que no han ofrecido de momento datos sobre posibles víctimas mortales o heridos.

"Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11:20 hora local (17.20 GMT)", ha explicado la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

El mensaje añade que los equipos de emergencia han acudido "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible".

Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave. La base de la Fuerza Aérea Edwards, ubicada en el desierto de Mojave de California, al noreste de Los Ángeles.

Además, en la pista de la base se puede ver una gran marca ennegrecida y el aeródromo está cerrado. Las aeronaves están siendo desviadas y todos los viajes no comerciales están suspendidos hasta nuevo aviso.

El B-52 es una de las aeronaves más antiguas de la Fuerza Aérea. Entró en servicio por primera vez en 1955 y suele llevar una tripulación de cinco personas.

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