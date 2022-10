Ucrania avisó este jueves de que tanto el despliegue militar conjunto entre Rusia y Bielorrusia como las recientes declaraciones "hostiles" realizadas por Minsk indicaban una "amenaza creciente" de ofensiva lanzada por Moscú desde territorio bielorruso. Sin embargo, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha respondido a las declaraciones del subjefe del departamento principal del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksii Gromov.

Así, ha afirmado este viernes que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras noticias sobre una supuesta movilización encubierta y la creación de una fuerza conjunta de su país con miles de tropas y material bélico rusos en la frontera sur. "No presten atención a estos aullidos (ruido mediático). Hoy no vamos a ir a ninguna parte. A día de hoy no hay ninguna guerra. No lo necesitamos", señaló durante una vista a un complejo militar-industrial en el campo de entrenamiento de armas combinadas de Obuz-Lesnovski, en la región de Brest, cerca de la frontera polaca.

"Tenemos que calmarnos. Todos deberían dedicarse a lo suyo si queremos que no haya guerra", añadió Lukashenko. El diario bielorruso Nasha Niva informó el pasado lunes de que estaba recibiendo "indicaciones desde todo el país de que hombres reciben notificaciones para presentarse en oficinas de alistamiento" como parte de una "movilización oculta".

Esta aclaración de Bielorrusia es precisamente lo mismo que apuntó en Más Vale Tarde el almirante de flota retirado Juan Rodríguez Garat. Además, el experto explicó que el ejército bielorruso es pequeño, atrasado y pobre. "Si el ejército ruso ha dado tan malos resultados en esta guerra, el bielorruso es mucho peor", expresó.

Sin embargo, la percepción de Ucrania es otra. Sin ir más lejos, las Fuerzas Armadas de Ucrania han apelado este viernes a sus homólogos de Bielorrusia y a la población civil de ese país para que no se involucren en una "guerra sucia" a la que su presidente, Alexander Lukashenko les quiere "arrastrar".

"¡Las Fuerzas Armadas de Ucrania apelan al pueblo bielorruso!", exclama el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado que comienza recordando la relación de amistad y buena vecindad "durante siglos" entre ambos países. "Muchas veces en nuestra historia hemos luchado contra enemigos comunes, siempre nos hemos apoyado mutuamente", cuenta.

El texto continúa con una aviso de que "la agresión rusa" contra Ucrania "arrastrará al pueblo bielorruso a una guerra sucia" por culpa del presidente Lukashenko, a quien se ha estado acusado de haber movilizado a sus ciudadanos para formar una suerte de comando conjunto con los rusos en la frontera que comparten.

Así, desde el 24 de febrero, fecha en la que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el inicio de lo que ha llamado "operación especial", Bielorrusia "se ha utilizado para lanzar ataques" contra Ucrania, entre ellos uno sobre Kiev, que "aún no ha sido respondido", dicen las Fuerzas Armadas ucranianas. "Valoramos más la amistad entre nuestros pueblos que responder a las acciones criminales de su líder. En sus discursos, Lukashenko habla de amenazas militares inexistentes y de preparación para acciones preventivas", señalan.

Desde el Estado Mayor han advertido doblemente de que "incluso si los militares bielorrusos se niegan a luchar contra el hermano pueblo ucraniano", Rusia "puede arrastrarlos" y de que en caso de que el Ejército de Bielorrusia apoye "la agresión rusa", responderán "tan duramente" como al resto de ocupantes". "Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos de Bielorrusia para que no cumplan con las órdenes de su líder de entrar en la guerra contra Ucrania" y "les instamos a no compartir la responsabilidad por los crímenes de guerra ya cometidos por el Ejército ruso en Ucrania", piden.