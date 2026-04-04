Argelia, la válvula de seguridad de España en la guerra de Oriente Medio: "Cuenta con 4.000 millones de metros cúbicos en gas"

El contexto Con el estrecho de Ormuz cerrado, por los gasoductos argelinos llegan al día 10 millones de metros cúbicos de gas. La distancia con los africanos, de apenas 400 kilómetros, clave.

España se encuentra en una posición estratégica privilegiada respecto al gas debido a su proximidad con Argelia, un país rico en este recurso. Con el bloqueo del estrecho de Ormuz, el norte de África se convierte en una alternativa crucial para el suministro de gas, funcionando como una "válvula de seguridad" durante el conflicto en Oriente Medio. España recibe diariamente 10 millones de metros cúbicos de gas a través de gasoductos, en una creciente cooperación con Argelia. Además, España tiene la capacidad de revender el gas a Europa y otras regiones, similar a Italia, que también disfruta de una posición ventajosa.

España está en una posición privilegiada en lo que al gas respecta. En una situación estratégica de gran importancia tal y como está todo ahora con la situación en Oriente Medio. Con el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Con los gasoductos como clave en el devenir económico de los grandes países del mundo. Y ahí está España, con apenas 400 kilómetros de distancia con Argelia, una nación que si algo tiene es gas.

Y es que la distancia es la que es, lo que hace que España esté en una posición de privilegio. "Son unos 4.000 millones de metros cúbicos en gas tan solo en tierra y que conozcamos. Cuentan con otras zonas aún por explotar", afirma Barah Mikail, experto en el norte de África de la Universidad de Saint Louis.

Con Ormuz cerrado a cal y canto, el norte de África supone, de momento, una especie de válvula de seguridad mientras dure el conflicto en Oriente Medio.

Porque a través de los gasoductos en cuestión, España recibe al día 10 millones de metros cúbicos de gas en una cooperación con Argelia que va en aumento con el paso del tiempo.

Albares, en su última visita a territorio argelino, ha tratado precisamente el aumento en las importaciones de gas entre otros elementos. En apenas un año, el volumen de bienes argelinos importados hacia España ha pasado de los 328.777 millones de euros a cerca de 825.000.

En cuanto al gas, además, España tiene la opción de revenderlo no solo a Europa sino también a otras zonas del mundo. E Italia también, pues aunque la distancia que separa a los transalpinos de Argelia es mayor también están en una situación de privilegio.

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