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Conflicto en Oriente Medio

Apenas un trozo de carne y algo de verdura: la escasa y poco apetecible comida que EEUU da a sus soldados

Los detalles Ante la falta de previsión y el cada vez mayor tiempo de despliegue, los norteamericanos se han visto obligados a racionar el alimento para sus tropas desplegadas en el Golfo.

Comida en un buque de EEUU en la guerra de Oriente Medio
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Obligados al racionamiento. Así están en Estados Unidos. Así está el todopoderoso país que preside Donald Trump ante la falta de previsión. Ante el cada vez más tiempo que llevan sus soldados desplegados en Oriente Medio. En esa guerra contra Irán. En un conflicto que está llevando al límite a los soldados norteamericanos y para el que apenas están comiendo porque no tienen qué comer.

Están estirando el chicle lo máximo posible en insignias tan importantes como el portaaviones Abraham Lincoln. Para comer, apenas un trozo de carne y un poco de verdura. Es tan escaso como poco apetecible.

La cosa es similar en el USS Tripoli. Según cuenta 'USA Today', los soldados se están alimentando con apenas una porción de carne y una tortilla doblada.

A pesar de que las familias tratan de ayudar enviando paquetes a sus allegados, el correo está completamente suspendido y los envíos no están llegando. La comida, cada vez más escasa.

Y es que es ya mucho el tiempo que llevan en alta mar. El Gerald Ford, por ejemplo, no ha parado desde enero cuando estuvo en el Caribe en el bombardeo sobre Venezuela y en la captura de Nicolás Maduro.

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