La guerra en Ucrania también ha dado lugar a historias conmovedoras. Historias como la de Amelia, la niña ucraniana de siete años que se hizo viral en redes sociales con un vídeo en el que aparece cantando 'Let it Go', la conocida canción de la película Frozen, en un búnker de Kiev, mientras aguardaba a una oportunidad para poder escapar junto a su familia de los ataques de las tropas rusas. Un plan que finalmente cumplieron con éxito.

Este pasado miércoles, 16 de marzo, se confirmaba la noticia: tanto Amelia como su hermano, de 15 años lograron escapar del país con su abuela y ya se encuentran a salvo en Polonia. Ahora, la pequeña ha participado en un concierto benéfico interpretando el himno de Ucrania. Ante un público masivo, Amelia logró arrancar los aplausos y vítores de los allí presentes, clamando por el fin de la guerra en el país vecino y por la futura paz.

Esta niña y su hermano no son los únicos menores ucranianos que han tenido que abandonar su país por la guerra. Cada segundo, un niño se convierte en refugiado a causa de la invasión rusa de Ucrania, según datos aportados por UNICEF. El portavoz de la organización, James Elder, ha explicado que de los más de tres millones de refugiados que han escapado del conflicto, al menos la mitad son menores, muchos de los cuales se han visto obligados a salir de Ucrania sin todos sus familiares.

Es el caso, precisamente, de esta pequeña. Amelia y su hermano han tenido que huir de Ucrania sin sus padres, que todavía siguen en la capital, en Kiev. Así lo relató en una entrevista concedida al medio británico BBC, donde aseguró que le gustaría poder estar de vuelta en su país, en su ciudad, para ver de nuevo a sus progenitores. Amelia es la voz de una generación con vidas arruinadas a causa de la invasión y la guerra orquestada por Putin; un plan que no parece tener -todavía- fin aparente.