La Policía finalmente no ha encontrado atacante alguno ni heridos en el interior del Capitolio de Estados Unidostras recibir una llamada que alertaba de un posible tirador activo en el complejo, según ha confirmado un portavoz de la Policía Metropolitana de Washington. "Llegó una llamada de un tirador activo. Aparentemente es una falsa alarma. No se han localizado heridos ni ningún tirador", ha precisado.

El jefe de la Policía del Capitolio, Thomas Manger, ha confirmado que durante el operativo no se ha encontrado "nada preocupante". "No hay nadie que realmente haya escuchado disparos y ciertamente no hay ninguna víctima", ha zanjado. Previamente, el cuerpo policial había pedido en Twitter no acercarse a la zona tras recibir una llamada alertando de un posible tirador activo en el Senado y, a través de sus redes sociales, instó a buscar refugio a quienes estuvieran dentro.

"Si se encuentra dentro de los edificios del Senado, todos los que estén dentro deben refugiarse en el lugar, ya que el aviso indicaba un posible tirador activo", pidió la Policía en Twitter, precisando que sus agentes estaban "buscando dentro y alrededor de los edificios de oficinas del Senado en respuesta a una preocupante llamada al 911". Las autoridades asimismo urgieron a los trabajadores a meterse en las oficinas, quitar el sonido a los dispositivos electrónicos y permanecer en silencio.

De acuerdo con la cadena 'NBC', los agentes cerraron y evacuaron el edificio Russell y cortaron el acceso a los túneles subterráneos, aunque el edificio principal del Senado ha permanecido abierto. En cualquier caso, según recoge Reuters, en este momento el Senado estadounidense se encuentra en pleno parón estival y la mayoría de los legisladores no están en sus oficinas, aunque parte del personal permanece allí durante el verano, además de los trabajadores de las cafeterías, de seguridad y mantenimiento.

La falsa alarma se produce la víspera de que Donald Trump comparezca ante una jueza en Washington DC para la lectura de cargos tras ser imputado por sus esfuerzos para revertir el resultadode las elecciones presidenciales de 2020, que culminaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Entonces, una turba de seguidores del expresidente republicano irrumpió en la sede del Congreso cuando celebraba una sesión conjunta para confirmar la victoria de Joe Biden.

Trump está citado para presentarse ante la magistrada Moxila Upadhyaya a las 16:00 horas (20:00 GMT) en el tribunal federal del distrito de Columbia, donde se ubica la capital de EEUU.