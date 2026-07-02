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Desde el 19 de junio

Alarma en Francia: más de 90 personas mueren ahogadas en apenas 13 días coincidiendo con lo peor de la ola de calor

¿Qué ha pasado? La ministra de Deportes del país galo ha confirmado los fallecimientos y afirma que "está claro que están relacionados con el pico de calor cuando la gente trataba de refrescarse".

Varias personas se refugian del intenso calor en Francia Varias personas se refugian del intenso calor en FranciaAgencia EFE
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Alarma absoluta en Francia tras la cifra de víctimas por ahogamientos desde el 19 de junio. Tal y como ha confirmado Marina Ferrari, ministra de Deportes gala, en el país han muerto "más de 90 personas" ahogadas en apenas 13 días.

La cifra, que ha calificado de "inquietante", se ha ido reduciendo con el paso de las jornadas: "Hemos visto que bajaba estos últimos días, de forma que está claro que está relacionado con el pico de calor cuando la gente trataba de refrescarse".

Así lo ha dicho en la emisora 'RMC', donde ha advertido de comportamientos peligrosos como saltar desde un puente al agua o bañarse en canales donde no hay socorristas. Además, ha reconocido que en Francia existe un problema de piscinas, en especial en zonas rurales por las dificultades a la hora de llevar a cabo renovaciones. También ha indicado que el Gobierno trabaja en aumentar el atractivo del oficio de socorrista acuático.

Todavía no hay cifras globales sobre la mortalidad por la ola de calor ya acabada en Francia, pero la agencia pública de Sanidad indicó que solo del 24 al 26 de junio se constataron unos 1.000 fallecimientos más de los esperados en esos tres días. El 85% de los mismos fueron personas de 65 o más años, con un notable incremento en los domicilios.

Los servicios meteorológicos prevén de cara al fin de semana una nueva subida de temperaturas en Francia a partir de hoy, cuando las máximas superen los 30 grados en casi todo el país con picos de 35 en regiones del sur.

Metéo France señala que la semana próxima las condiciones meteorológicas son favorables a que se mantenga el anticiclón y a que haya temperaturas "significativamente por encima de las normales en el conjunto del país".

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