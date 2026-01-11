La Administración Trump mantiene su relato y vuelve a llamar "terrorista" a Renee Nicole Good

¿Qué ha dicho? La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, sigue sosteniendo que lo ocurrido en Minneapolis fue un "acto de terrorismo".

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, ha defendido que Renee Nicole Good, asesinada por un agente del ICE en Minneapolis, era una "terrorista". Noem afirmó que lo ocurrido fue un acto de terrorismo que debería ser condenado por todos los políticos. La Administración Trump sostiene que Good intentó atropellar al agente que le disparó, aunque organizaciones como Human Rights Watch rechazan esta versión y lo califican de "asesinato injustificado". Noem también acusó a líderes demócratas de fomentar la violencia contra el ICE y sugirió que deben madurar.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha vuelto este domingo a defender que Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, es una "terrorista".

En una comparecencia celebrada este domingo, Noem ha apuntado que "no se puede cambiar la realidad solo porque no te guste": "Lo ocurrido en Minneapolis fue un acto de terrorismo. Actos de terrorismo como este deberían ser condenados por todos los políticos y funcionarios electos. No debería ser difícil ni generar controversia".

La Administración Trump, de esta forma, mantiene que la estadounidense trató de atropellar al agente federal que la disparó. No obstante, organizaciones como Human Rights Watch han rechazado esta teoría y califican el suceso de "asesinato injustificado".

Además, Noem ha insistido en que Jonathan Ross, el agente en cuestión, "tomó medidas basadas en su entrenamiento para protegerse a sí mismo y al público" cuando abrió fuego en tres ocasiones contra Good.

Por otro lado, la secretaria de Seguridad Nacional también ha acusado a los líderes demócratas del estado y de la ciudad, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Fray de "azuzar la violencia" contra los agentes del ICE con sus discursos y el apoyo a las manifestaciones que se han producido.

"Diría que es hora de que maduren", ha sentenciado.

