Israel ha lanzado desde un avión toneladas de suministros a tropas terrestres en Gaza, una operación que no realizaba desde la segunda guerra contra el Líbano en 2006, según ha informado el Ejército israelí. Las fuerzas israelíes han utilizado este sistema por primera en la ofensiva contra Hamás en la Franja palestina.

Unas siete toneladas de suministro logístico han sido lanzadas en los últimos días para cientos de combatientes en la zona de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino, en una operación conjunta de unidades aéreas y de logística, con un avión de carga tipo Samson.

La carga fue lanzada en paracaídas en apoyo de la división 98 del Ejército israelí que combate en la zona, que tiene entre sus capacidades la de brindar logística por aire o mar cuando no es posible por tierra, de acuerdo al comunicado.

Israel combate por tierra, mar y aire contra Hamás en distintas zonas de Gaza, con ataques en el norte de la Franja contra objetivos como su infraestructura para lanzar misiles o en el sur para controlar ciudades como Jan Yunis, que considera un bastión del grupo islamista.

La artillería israelí ha comenzado a operar en la Franja, con combates en prácticamente todo el enclave palestino, que se han agudizado en ciudades como Jan Yunis. Los muertos en Gaza por la ofensiva de Israel superan los 18.000 y los heridos los 49.200, según el Ministerio de Sanidad de la Franja palestina, controlado por Hamás.

Por su parte, el Ejército israelí eleva a 430 los muertos en sus filas desde el ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre que desencadenó la guerra, de ellos 101 desde que comenzó la ofensiva en la Franja el 27 de ese mes. Los heridos en sus filas alcanzan los 1.593, de ellos 559 desde el comienzo de la ofensiva. El ataque del grupo islamista el 7 de octubre provocó cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados que fueron llevados a la Franja.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado que Israel no debe emplear la misma táctica militar contra el movimiento islamista Hamás en el sur de Gaza que la que ha desplegado hasta el momento en el norte. "Hemos estado diciendo en las reuniones del G7 y en otras que Israel no debería utilizar en el sur las mismas tácticas que ha estado utilizando en el norte de Gaza. Pero es lo mismo, si no incluso peor", ha señalado Borrell a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

Borrell se ha hecho eco de que los miembros de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de la ONU votaron el pasado viernes a favor de la propuesta del secretario general de la organización, António Guterres, de un alto el fuego inmediato en Gaza. "Desgraciadamente, Estados Unidos vetó esta propuesta, por lo que no hay un llamamiento aprobado por el Consejo de Seguridad para un alto el fuego", ha comentado.

El jefe de la diplomacia comunitaria ha subrayado que "el número de víctimas civiles inocentes sigue aumentando", y abogó por que los países de la UE acuerden "algún tipo de solicitud de -si no es posible un alto el fuego, porque no ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad- una serie de pausas para que la situación humanitaria sea menos horrible". "Miles de personas son empujadas contra la frontera con Egipto y todas las perspectivas son muy, muy sombrías en Gaza", ha recalcado.

Así, ha afirmado que los ministros de los Veintisiete debatirán cuál va a ser la respuesta europea sobre la base de un documento que les ha presentado sobre el futuro de Gaza y su población "una vez que terminen los ataques". "La gente sigue diciendo que (los gazatíes) no deben ser expulsados de su tierra. Pero es difícil seguir diciendo eso cuando la gente está escapando de los bombardeos y buscando refugios, pero ya no hay refugios en Gaza”, indicó. “No hay ningún lugar seguro en Gaza, eso es lo que dicen las Naciones Unidas", ha apostillado Borrell.