Manuel: "Me pusieron un marcapasos defectuoso que se paró, se quedó sin batería"

Manuel no sabe cuánto tiempo llevaba su marcapasos parado, sin batería. Una de las veces que fue al médico porque no se encontraba bien le dijeron: "Te tenemos que ingresar", recuerda. Y le pusieron otro marcapasos. Ahora lleva dos pero uno no funciona.

El corazón débil de Manuel comenzó a fallar hace cinco años e inmediatamente le ingresaron para ponerle un marcapasos. "Me dijeron que era nuevo, que era perfecto, que funcionaba muy bien", explica. Pero no fue así y Manuel empezó a tener que ir a revisión con más frecuencia que de costumbre. Algunos de los implantados como el suyo ya habían fallado.

El dispositivo que debía haberle mejorado la salud estuvo a punto de acabar con su vida. Manuel piensa que la reclamación no es cosa de los pacientes, que la tiene que hacer la administración, "que cuenten la realidad, qué ha pasado, cómo ha pasado y qué problema tenía".

