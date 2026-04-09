Verano en pleno abril: vuelve el calor con subidas de más de 10 grados en gran parte de España

¿En qué te afecta? Al menos durante un par de días, toca dejar la ropa de abrigo en el armario para disfrutar de temperaturas de más de 25 grados en buena parte de la Península.

España experimentará un inusual episodio de calor en pleno abril, con temperaturas que superarán los 25 grados en gran parte del país durante dos días. El jueves, el mapa estará en alerta amarilla, y el viernes, en naranja, con incrementos significativos como en Ciudad Real, donde el mercurio subirá de 14 a 27 grados, y Madrid con aumentos de hasta 11 grados. En el norte, se incrementa el riesgo de incendios, especialmente en Cantabria. Mientras tanto, las Islas Canarias enfrentarán una borrasca con fuerte oleaje y vientos superiores a 100 km/h. Este clima veraniego será breve, ya que el fin de semana traerá un descenso de temperaturas y lluvias.

Verano en pleno mes de abril. Así se puede definir, así se puede calificar, la situación que se va a vivir en España durante un par de días cuando prácticamente ha comenzado la primavera. Porque las temperaturas van a subir. Porque el mercurio va a aumentar de forma considerable y generalizada en toda la Península con prácticamente todo el país superando los 25 grados.

Y es que el mapa va a estar en amarillo durante todo el jueves y en naranja durante el viernes. Las subidas van a ser más que notorias, con Ciudad Real pasando de 14 a 27 grados y con Madrid con subidas de hasta 11 grados.

Con el paso de las horas, las temperaturas se van a disparar en un viernes en el que habrá hasta 41 capitales de provincia por encima de los 25 grados. En el norte, las subidas más a ser más que considerables con el correspondiente aumento del riesgo de incendios.

En Cantabria ya han avisado, pidiendo extremar la precaución con las actividades en exteriores ante la opción de las llamas.

En las Islas Canarias, a pesar del buen tiempo en la Península, sufrirán una borrasca que se acerca desde Portugal. Predominará el fuerte oleaje y la rachas de viento podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Eso sí, estas temperaturas más típicas del verano van a durar poco. El fin de semana, bajonazo del mercurio y lluvias en buena parte del país.

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