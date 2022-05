El dragón africano amenaza con su llegada esta semana. Tanto es así que, en pleno mes de mayo, podemos vivir una ola de calor histórica en España. Como vemos en el vídeo, a partir del miércoles tenemos que estar atentos por una masa de aire cálida subtropical que llegaría a la Península, un anticiclón que comprimiría el aire contra el suelo, mantendría el calor y podría disparar las temperaturas por encima de los 40 ºC en el Valle del Guadalquivir, Valle del Guadiana, el sur de Castilla la Mancha y el Valle del Ebro.

Las temperaturas máximas podrían estar hasta 15 ºC por encima de lo normal, sobre todo el sábado. Hay riesgo de batir récords de máximas absolutas para un mes de mayo y de tener un episodio de ola de calor, si el domingo la extensión y persistencia del calor en las mismas zonas.

En Euskadi hará muchísimo calor, con hasta 35 ºC en Bilbao el miércoles. Eso sí, a partir del jueves esas temperaturas volverán a caer hasta los 24 ºC, siendo el oasis de España durante el fin de semana.

Mientras, los días son cada vez más largos y el calor extraordinario se suma a esta fiesta cuando todavía no hemos salido de primavera. El 1 de junio empezará el verano meteorológico y tal vez lo empecemos con la primera ola de calor más prematura de la historia, aún quedan días para saberlo, pero nuestro organismo no está aún acostumbrado al calor extremo, con más de 14 horas de luz que no ayudan a que el aire se renueve.

En 2015 se dio un episodio extremadamente cálido en mayo (del 5 al 10) que fue importantísimo por su intensidad y la época tan temprana. Las máximas en la Comunidad Valenciana fueron increíbles, con hasta 45 ºC en Antella (Valencia). Sin embargo, según AEMET no fue una ola de calor, porque no cumplió todos los criterios a nivel nacional (aunque sí regional). Según apuntan, la más temprana es la que empezó el 11 junio de 1981, seguida de la del 13 de junio 2017.