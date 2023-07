Las temperaturas irán subiendo a lo largo de los próximos días hasta que el domingo pueda darse por iniciada la segunda ola de calor del verano de 2023, que al menos se extenderá hasta mediados de la próximas semana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología que ha emitido un aviso especial. Por su parte, el portavoz de la Aemet Rubén del Campo no descarta que “se puedan superar los umbrales de intensidad, extensión y duración necesarios para poder hablar de una ola de calor” en el territorio español. No obstante, en la alerta de la Aemet no hablan todavía de una ola de calor pero si avisan de un episodio de altas temperaturas.

Así, esta nueva ola de calor llega después de que la Organización Meteorológica Mundial haya dado por comenzado el fenómeno 'El Niño', y que contribuye a elevar las temperaturas, y tras confirmar este jueves el Servicio de Cambio Climático de Copernicus que el mes de junio ha sido, a nivel mundial, el más cálido en tierra y mar desde que hay registros.

Cuándo y hasta cuándo

Este calor llegará por una dorsal situada al este de la Península, sobre las costas del norte de África que está dando lugar a la entrada de una masa de aire muy cálido y seco, de origen sahariano, sobre el Mediterráneo, tal y como indica la nota informativa publicada por Aemet. En los próximos días, se espera que el movimiento de esta dorsal hacia el oeste acerque la masa de aire muy cálido hacia el este y el sur de la península, así como a Baleares que junto con la estabilidad y a la alta insolación propia de la época, dará lugar a un episodio de temperaturas muy altas a partir del domingo 9 y, especialmente, durante la próxima semana.

En relación con la duración del episodio de temperaturas altas, no se sabe a ciencia cierta cuánto se podrá alarga este episodio de temperaturas muy altas. No obstante, indican que podría iniciarse un descenso ligero de las temperaturas al final de la próxima semana pero las temperaturas continuarían en valores muy elevados.

Zonas más afectadas

Las zonas más afectadas de la posible ola de calor aún son inciertas pero los lugares con mayor probabilidad de sufrir el episodio de temperaturas muy altas son los tercios sur y sureste peninsulares y Baleares, sin descartar que pueda extenderse a zonas del centro peninsular y valle del Ebro, según los meteorológos.

Temperaturas máximas

La nota informativa publicada por la Aemet informa que es posible que el domingo se superen ya localmente los40ºC en el valle del Guadalquivir y puntos del este de Andalucía y la meseta sur, y los 36ºC en el interior de Baleares y en el valle del Ebro.

A partir del lunes, es probable que se superen los 38ºC de forma generalizada, y localmente los 40ºC, en el cuadrante suroriental peninsular y puntos del valle del Ebro. En zonas del valle del Guadalquivir podrían superarse ya este día los 42ºC. En zonas de interior de Baleares no se descarta superar también los 38 oC. Además, lo más probable es que las temperaturas se mantengan muy altas en los siguientes días, incluso ascendiendo aún más durante el martes 11 y miércoles 12, sin descartarse que estos días puedan alcanzarse los 44 ºC en zonas del valle del Guadalquivir.

Temperaturas mínimas

Por otro lado, también se esperan noches tropicales en gran parte de la península ya que "las temperaturas mínimas también serán muy elevadas durante el episodio", con temperaturas superiores a 20ºC, e incluso localmente por encima de 25ºC, en la mitad suroriental peninsular, especialmente en el tercio sureste, y en Baleares.