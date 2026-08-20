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Los termómetros, a la baja

Adiós al calor: las temperaturas se desploman en casi toda España y dan paso a lluvias y tormentas en el norte y el este

Los detalles Se esperan precipitaciones persistentes e intensas en el Cantábrico y todo el noreste en las próximas horas, y algunas de ellas podrían venir acompañadas de tormentas.

Una fuerte tormenta de agua y granizo cae sobre Pamplona Una fuerte tormenta de agua y granizo cae sobre PamplonaEFE/ Jesús Diges

Llega el ansiado descenso de las temperaturas. El calor intenso empieza a dar una tregua a partir de este jueves en la mayor parte de España, con caídas de hasta diez grados respecto a los valores de los últimos días.

Este descenso será especialmente pronunciado puesto que, durante el fin de semana, los termómetros estarán por debajo de los valores habituales para la segunda quincena de agosto. De hecho, en ciudades como Burgos, Salamanca, Soria o León se podrían registrar mínimas por debajo de los diez grados y máximas que no superarán los 30 ºC.

Esta bajada de las temperaturas vendrá acompañada de un episodio de inestabilidad atmosférica que afectará, sobre todo, al norte y el este de la Península. Se esperan precipitaciones persistentes e intensas en el Cantábrico y todo el noreste, y algunas de ellas podrían venir acompañadas de tormentas.

A partir de este jueves se esperan lluvias en todo el norte y el tercio oriental con un frente que entrará por el oeste. También podrían producirse fuertes tormentas con importantes rachas de viento y granizo de un tamaño considerable en el sureste, un fenómeno que podría afectar también a las Islas Baleares a partir de última hora de la tarde de este jueves.

Las precipitaciones continuarán en el Cantábrico este viernes, aunque se espera que vayan perdiendo fuerza con el paso de las horas. El sur de Cataluña, el este de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana podrían registrar chubascos de intensidad considerable.

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