Wert a los alumnos que le negaron el saludo: "Se comportaron con un nivel de educación que no voy a calificar"

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado que el número de estudiantes becados este curso se ha reducido en 18.840, en torno al 5% del total, a falta de contabilizar los datos de Cataluña.



Wert ha hecho esta afirmación en el Senado al contestar a varios senadores socialistas que critican que los requisitos exigidos por Educación este curso a los alumnos para obtener una beca han podido provocar que cerca de 35.000 estudiantes no hayan disfrutado de esa ayuda.



El ministro ha negado que se haya producido, como anunciaban los socialistas, "un derrumbe" en el número de becarios este curso, y ha comentado que los datos demuestran que "el sistema de exigencia funciona y que los estudiantes se esfuerzan más y consiguen mejores resultados".



En cuanto al número de becarios universitarios, el ministro ha dicho que se ha reducido en 11.496 estudiantes -también a falta del cómputo de Cataluña, que cuenta con una gestión diferente de estos datos-.



El ministro ha comentado que la partida presupuestaria de becas generales al estudio es "la única" de Educación que no ha experimentado ninguna disminución en el curso de los dos últimos presupuestos porque, según ha subrayado, es un elemento "esencial" para garantizar la igualdad de oportunidades.



Sin embargo, el senador del PSOE Emilio Álvarez ha acusado al ministro de obligar a los hijos de las familias humildes a ser "genios" para poder optar a una ayuda, especialmente el curso próximo, cuando el borrador del real decreto sobre becas fija que para optar a una beca universitaria se debe tener una nota de 6,5 en Bachillerato, un 5,5 para FP en grado superior y un 6,5-7 para máster.



Además, el real decreto crea una parte variable para conseguir ayudas que dependerá también de las mejores notas. Para el senador socialista, se crea "incertidumbre" y acceder a una beca se va a convertir en "una competición" que será "injusta socialmente" hablando.



Wert ha aclarado que no se puede hablar de "concurrencia competitiva cuando el derecho es incondicionado", ya que lo que está condicionado en las becas es la cuantía, aunque no en término de excelencia, sino respecto a la "obtención de un resultado académico mínimo". "No se puede sostener que el requisito máximo, un 6,5, sea de excelencia", ha insistido el ministro, que cree que es un dato "proporcionado" al esfuerzo de la sociedad española para con los jóvenes.



El ministro ha insistido también ante el senador socialista Vicente Álvarez Areces en negar que el Gobierno haya reducido las ayudas generales al estudio, y le ha acusado de que siempre que le hace una pregunta suele empezar ofendiéndole al decir que miente.