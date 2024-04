En Valencina de la Concepción (Sevilla), casi una de cada diez viviendas está vacía. Los vecinos nos dicen que llevan muchos años abandonadas y que "es una pena con los terrenos que tienen". Una de las causas del abandono es que hay que invertir en ellas.

Una vecina nos cuenta que una de las casas "necesita restauración porque por dentro está hecha". La otra causa está en las desavenencias por las herencias. El 45% de las viviendas vacías están en municipios de menos de 10.000 habitantes, una situación que también se da en El Molar.

Nos encontramos con algunos lugareños que apuntan a que es "un problema que lleva mucho tiempo" y no es una solución para la falta de oferta ya que el grueso de la demanda está en las grandes ciudades. También ahí hay vivienda vacía, un 10% según el Banco de España.

Beatriz Toribio, directora de APCEspaña, asegura que "la que hay no está en buen estado o en la ubicación necesaria" y el economista Gonzalo Bernardos añade que son viviendas que no van a dejar de estar vacías por varias causas: "Porque necesitan rehabilitación y no tengo dinero, porque se la quiero dejar a algún familiar o por una cuestión sentimental". Y apuntan a que la solución pasa por medidas para lograr más suelo.