Uno de cada tres menores de 16 años en España vive bajo el umbral de la pobreza

El porcentaje de menores en situación de pobreza ha aumentado 3,4 puntos en un año, lo que ha hecho que su tasa se sitúe 7,9 puntos por encima de la del conjunto de la población, mientras que los ingresos de los hogares se han reducido un 2,3% hasta los 26.154 euros netos anuales. Por el contrario, y gracias a la estabilidad de sus pensiones, la tasa de pobreza de los mayores de 65 años se ha reducido 1,3 puntos hasta el 11,4%.

Estos son algunos de los datos que arroja la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en la primavera de 2014 con los ingresos medios percibidos por los hogares en 2013. Además, dado que el umbral de riesgo de pobreza aumenta o disminuye en función del reparto de la renta entre la población, y ésta se ha reducido, en 2014 el citado umbral bajó un 1,9% respecto a 2013 (8.114 euros).

Para lo hogares formados por dos adultos y dos menores de 14 años los ingresos anuales a partir de los que se considera que está en situación de pobreza se ha fijado en 16.719 euros anuales. En España el 16,1 % de los hogares llega a fin de mes con "mucha dificultad", el 42,4 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

El 10,2 % de los hogares no puede llevar al día el pago de la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad de vecinos. P'or comunidades, Andalucía con 24,3 %, Murcia con 22,7 % y Galicia con 20,8 % son las que tienen más hogares que llegan a fin de mes con "mucha dificultad". En el lado opuesto se colocan Navarra, 4,2 %, Asturias 4,6 % y Aragón 9,8 %.

Además, el porcentaje de la población española que vive en riesgo de pobreza se eleva hasta el 29,2 %. Este indicador, tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, entre otras.

La formación también pesa a la hora de medir la pobreza. Así, según el INE, el 29,1 % de quienes tienen un nivel educativo equivalente a la primera etapa de la educación secundaria se encuentra en situación de pobreza, un porcentaje que se reduce hasta el 10,2 % para quienes han cursado educación superior.

La pobreza afecta más a las personas que forman parte de hogares compuestos por un adulto con hijos dependientes a cargo, y mucho menos, al 14,8 %, a los formados por dos adultos.

En relación con la actividad que se realiza, el 45,1 % de los parados esta en riesgo de pobreza, un porcentaje que contrasta con el de los jubilados de los que sólo el 9 % se encuentra en esa situación.

Por nacionalidad, los más afectados son los extranjeros de fuera de la UE, 55,4 %, seguidos de los de la UE, 35,7 %, mientras que la pobreza afecta al 18,4 % de los españoles. Las tasas de riesgo de pobreza más elevadas son las de Murcia, Andalucía y Extremadura , mientras que las menores son las del País Vasco, Navarra y Madrid.