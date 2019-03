El trato de favor de Blesa con amigos como Barrionuevo o Pío García Escudero

Además de esa auditoría, el diario.es publica nuevos correos de Miguel Blesa. En ellos se puede comprobar la cantidad de peticiones de favores personales que recibía el presidente de Caja Madrid. Blesa movió hilos para ayudar al exministro socialista José Barrionuevo o cómo el presidente del Senado, García Escudero intentó ayudar a su hermano.

Un favor. Es lo que José Barrionuevo pedía a Miguel Blesa en los nuevos correos que publica eldiario.es. "El exministro Pepe Barrionuevo, con quien tengo buena relación, me pide este favor para unos amigos suyos. ¿Qué podemos hacer?"

Barrionuevo le había escrito intercediendo por la inmobiliaria de unos amigos con problemas financieros. Con una propuesta, perdonar parte de la deuda a cambio de aceptar unos pisos ya construidos. "Estaría bien que pudierais asumirla", pedía Barrionuevo.

En Oleiros, el pueblo donde se construyeron las viviendas, su alcalde aclara el tema: "Yo conozco familias y pequeños productores con problemas para afrontar pagos y no tienen 'Barrionuevos', asevera Ángel García.

Hay más. El hermano del presidente del Senado, Pío García Escudero, dirigía una sucursal en Caja Madrid. Pero los informes sobre su gestión eran demoledores. Reflejaban incluso cómo entraba en su despacho acompañado de su perro. "La situación es insostenible. A ver si lo centramos".

Tanto que el expresidente de Caja Madrid tuvo que intervenir. "He hablado con Pío y se ha sorprendido de lo que le contaba, dice que no tenía ni idea. Va a hablar con su hermano y me dirá. ¿Qué te apuestas a que el sujeto me pide hora?"

La respuesta llegó en forme de carta en la que se defendía alegando problemas médicos. Y ésta era la respuesta cuando un empleado le pasó el Currículum de una persona con discapacidad: "¡Qué cosas me pasan! No sabe dónde acudir y de pronto descubre que el camino apropiado y reglamentario soy yo".

Son sólo una muestra de la forma de actuar del que en 2005 recibió el premio de mejor banquero de España.