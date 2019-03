Tragsa ya ha puesto en marcha el dispositivo de limpieza de las calles de Madrid

El reloj y la suciedad avanzan de la mano en Madrid y los trabajadores de la limpieza se temen lo peor. Como el acuerdo entre las empresas concesionarias y los sindicatos parece imposible, la empresa pública Tragsa ya está preparada para limpiar Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha encargado a Tragsa que asuma los servicios mínimos de la huelga de limpieza viaria a partir de esta madrugada, después de que las empresas y los sindicatos no hayan llegado a un acuerdo en el plazo dado por el consistorio.

De momento siguen sin darse las condiciones necesarias porque ni está declarada la alerta sanitaria ni se están incumpliendo los servicios mínimos, según los sindicatos. Fuentes de Tragsa le han confirmado a laSexta Noticias que el dispositivo de limpieza ya está en marcha, solo falta la petición formal del Ayuntamiento.

Pero, sería un servicio de encomienda y no de emergencia, por lo que los trabajadores podrían negarse a realizarlo.Se limpie o no Madrid, el problema no se va a quedar ahí. Mientras haya despidos, habrá huelga. "Si hay despidos, seguirá la huelga, nada que perder", afirma Jesús Ángel Belvis, de CC.OO.