Los trabajadores de Metro de Barcelona critican que Ada Colau hiciera públicos sus sueldos

Larga colas en Barcelona para coger un taxi rumbo al Mobile World Congress. Aunque el Ayuntamiento permite trabajar a todos los taxistas hasta el jueves, en hora punta no eran suficientes.

La huelga en el Metro de Barcelona ha provocado hasta 12 kilómetros de retenciones en los accesos a Barcelona y aglomeraciones puntuales en los andenes.

No obstante, con los servicios mínimos, hay quienes ni lo han notado. "Salí antes de casa para prevenir un poco, pero no he tenido ningún problema", explicaba una usuaria del metro.

Los trabajadores del Metro de Barcelona afean a la alcaldesa que hiciera públicos sus sueldos. "No ha tenido problemas en hacer público nuestro salario, pero no el de los directivos", explica David Velázquez, secretario general del Colectivo Independiente de Metro. Niegan que su salario medio sea de 33.000 euros.

Por su parte, la alcaldesa defendía que el Ayuntamiento había hecho su mejor oferta. El miércoles, tercer día del mayor congreso de telefonía del mundo, habrá otras 24 horas de paro.