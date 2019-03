Los trabajadores de Gowex denuncian el impago de sus nóminas

DENUNCIAN QUE SOLSONA ESTÁ INCUMPLIENDO SUS PROMESAS DE PAGO

Los trabajadores de Gowex no cobran desde junio y no saben si volverán cobrar. Consideran que situación es como un secuestro laboral. No se pueden ir de la empresa, porque perderían sus derechos, y si se quedan nadie les garantiza las nóminas. Denuncian que Javier Solsona, eximputado y ahora administrador judicial nombrado por el juez Pedraz, está incumpliendo las promesas de pago.