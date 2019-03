El teléfono para afectados por el caso Volkswagen en España se encuentra colapsado y comunica constantemente

Nada más marcar el 900 18 03 61 el teléfono comunica sin que haya el habitual mensaje que informa de que todas las líneas están ocupadas y próximamente será atendido. Mientras que las marcas Seat y Skoda no dan otra opción que no sea el teléfono, en la página de Volkswagen los interesados pueden meter el número de bastidor de sus vehículos Volkswagen y Volkswagen vehículos comerciales para comprobar si tiene activo un software que el Grupo ha montado en unos once millones de vehículos y que altera los datos de emisiones de C02.