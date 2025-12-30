La tasa de ahorro de los hogares españoles cae al 12% en el tercer trimestre y alcanza el nivel más bajo en dos años

El dato El indicador, calculado una vez descontados los efectos estacionales y de calendario, marca su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2023, cuando se situó en el 11,6 %, dentro de la serie histórica del organismo.

La tasa de ahorro de los hogares cayó al 12 % de su renta disponible bruta en el tercer trimestre, una décima menos que en el trimestre anterior y 1,1 puntos por debajo del nivel registrado un año antes, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El indicador, calculado una vez descontados los efectos estacionales y de calendario, encadena cuatro trimestres consecutivos de descensos y marca su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2023, cuando se situó en el 11,6 %, dentro de la serie histórica del organismo.

La caída refleja que las familias destinan una menor proporción de sus ingresos al ahorro, pese al avance de algunas variables macroeconómicas durante el periodo analizado.

Entre julio y septiembre, la renta disponible bruta de los hogares ascendió a 242.683 millones de euros, un 4,2 % más que un año antes, mientras que el gasto en consumo final creció a un ritmo superior, un 6 %, hasta 232.358 millones.

Como resultado, el ahorro de los hogares se redujo un 20,4 % interanual, hasta 11.084 millones de euros, frente a los 13.920 millones registrados en el mismo trimestre de 2024.

En paralelo, la inversión de las familias aumentó un 5,8 %, hasta 18.102 millones, y su necesidad de financiación se duplicó, con un alza del 110,1 %, hasta 7.537 millones de euros, lo que refleja un mayor recurso a financiación externa para sostener el gasto.

