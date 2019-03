Soria ve "inaceptable" el resultado de la subasta electrica

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha calificado de "inaceptable" el resultado de la subasta eléctrica, que presiona un 10,5% al alza el recibo de la luz a partir de enero, y ha explicado que en 24 horas debería recibir un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) donde se decidirá si se invalida el procedimiento.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Soria ha reconocido su "gran sorpresa" por los resultados de la subasta de Cesur, que ha arrojado un incremento superior al 26%, lo que en términos netos supone un incremento de la factura eléctrica en el primer trimestre del próximo año del 10,5%. Unos resultados "sustancialmente mayores" que los que han enunciado durante las últimas semanas las subastas diarias, que normalmente coinciden con la trimestral.

"Esto el Gobierno lo ve inaceptable. No se corresponde en absoluto con las proyecciones que había de acuerdo a los precios futuros que el 'pool' había marcado en las últimas semanas. Y por eso hemos solicitado formalmente a la CNMC que abra una investigación sobre las circunstancias que han rodeado la subasta, para ver si ha habido manipulación, si no ha habido transparencia o si no ha habido competencia", ha indicado.



Así, si la Comisión de los Mercados y la Competencia valida la subasta, al Gobierno no le quedaría mucho margen de maniobra, más allá de reducir la parte regulada del precio (los peajes), aunque eso conllevaría un incremento del déficit tarifario y, con ello, el incumplimiento del déficit público y un aumento del coste de financiación. De hecho, los peajes subirán el próximo año un casi un 1% como consecuencia de la decisión del Ejecutivo de sacar de los Presupuestos de 2014 los 3.600 millones de euros previstos para cubrir el déficit tarifario de este ejercicio, que finalmente deberán pagar los consumidores de luz y financiar las eléctricas.

"Lo que ocurre es que al estar finalizado el fondo de titulación del déficit eléctrico, los ministerios de Economía, Hacienda e Industria estamos buscando la fórmula para avalar esa emisión que harán las eléctricas", ha precisado, recordando que si se hubieran mantenido los 3.600 millones no se habría conseguido el "objetivo superior" de reducción del déficit público.

En caso de que la CNMC considerara no válida esta subasta, el Gobierno debería "estudiar el contenido de su informe y actuar en base" a él. "Pero hasta que no vea el informe no puedo decir (qué medidas se tomarán)", ha matizado Soria, que ha señalado que independientemente de estos sucesos Industria ya está valorando "qué modificaciones introducir en el funcionamiento" de la subasta para "que sea más transparente y competitiva, y que no pueda dar margen a ninguna manipulación". "Yo espero y deseo que (las consecuencias de la subasta) sean frenadas, porque aunque aún no tenemos el informe de la CNMC, creemos que ha habido falta de competencia en esta subasta", ha reconocido a renglón seguido.