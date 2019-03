Sigue el miedo en los mercados ante la situación de Grecia y el desplome del petróleo

EL BARRIL DE BRENT, POR DEBAJO DE 51 DÓLARES

Los inversores no se fían, ni de la posible salida del Euro de Grecia, ni de las consecuencias del desplome en tiempo récord del petróleo. La enésima crisis griega ha generado dos corrientes ideológicas. Las cabezas pensantes del otro lado del Atlántico creen que la catástrofe sería peor que la caída de Lehman Brothers. Mientras, desde Alemania, tratan de restarle importancia. Merkel cree que Europa está más preparada, sin embargo, diarios como 'The Wall Street Jorunal' no están del todo de acuerdo.