Se cumplen cinco años del rescate bancario, un préstamo que nos iba a salir gratis y nos ha costado 60.000 millones

Hace justo cinco años, en pleno sábado, De Guindos anunciaba una medida que ya se gritaba a los cuatro vientos: "El Gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles".

En total: 100.000 millones de euros de los que hemos utilizado unos 41.000 millones. Sólo se han devuelto 6.600 millones de euros, aunque no será hasta 2027 cuando se finiquite un rescate que nunca pronunció el Gobierno.

El rescate implicó reformas y recortes de la Troika aunque Rajoy los había negado. "Los planes del Gobierno no se cambian por esto. Como les he dicho, no hay condicionalidad alguna", dijo en su momento el presidente del Gobierno, que solo glosaba las bondades de un rescate que alejaría los fantasmas sobre la banca española.

Un lustro después, preguntamos a los expertos: ¿cuál es la situación de la banca española? "Todavía tienen tasas de impago elevadas, pero al menos van teniendo beneficios", afirma Ignacio Zubri, catedrático de Hacienda Pública de la UPV. Aunque todavía creen que queda tarea por hacer. Como evidencia: la caída del Popular y el hundimiento en bolsa de Liberbank.

"La caída de Liberbank es por el pánico por cómo se ha producido el tema del popular", ha explicado en Al Rojo Vivo el economista José Carlos Díez. Un rescate que cumple cinco años y que, según Rajoy, no nos iba a costar nada, pero lo cierto es que la factura para el erario público asciende ya a 60.000 millones de euros.