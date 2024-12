¿Sabes cuánto cobra tu jefe? Los directivos suelen cobrar 50 veces más que sus trabajadores

Un nuevo informe de Oxfam Intermón publicado esta semana revela que las principales empresas españolas contribuyen a la persistente desigualdad económica en el país. En los últimos 20 años, el 10% más rico ha concentrado casi un tercio de las rentas generadas, mientras que la mitad más pobre recibe apenas una quinta parte.

El informe, llamado 'La Huella en las Desigualdades', examina cómo 40 grandes corporaciones españolas (están incluidas 29 de las 35 empresas del IBEX 35, y otras 11 compañías que cotizan en bolsa) impactan en la desigualdad social y económica en cinco dimensiones clave: personas, poder, beneficios, planeta y producto.

Y el estudio señala que los jefes de las compañías cobran 50 veces más que sus trabajadores. Ahora, si miramos a la persona de más alto rango, la diferencia sube. Hasta 118 veces más salario gana el jefe de una compañía respecto a la media de la empresa. Y son remuneraciones que sobrepasan en la mayoría de los casos (60%) los dos millones de euros.

Además, más de la mitad de las empresas (58%) no deja por escrito en sus estatutos ningún compromiso de salario digno para sus trabajadores y la mayoría de beneficios los dedican a sus accionistas.

Un informe con el que Oxfam quiere hacer un llamamiento. Explican que la actividad económica bajo el modelo productivo actual no sólo no consigue reducir los altos niveles de desigualdad existentes, sino que más bien parece contribuir a que la desigualdad aumente y se cronifique. Así, tanto el PIB como los excedentes empresariales de 2023 triplican a las cifras de 1995 sin que la estructura de desigualdad se haya modificado. Por tanto, apuntan que sin la implicación de estas grandes empresas, no se podrá poner fin a la desigualdad económica.