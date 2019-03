Rodrigo Rato asegura ante el juez que fue Barcoj quien le entregó su tarjeta black

laSexta Noticias ha accedido en exclusiva a los interrogatorios que el juez Andreu hizo a Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj por el escándalo de las tarjetas 'opacas' de Caja Madrid. Los tres se culparon unos a otros de gestionar las tarjetas black, según se desprende de los audios de los interrogatorios. Alegaron haber heredado el sistema de las tarjetas 'opacas' para descargar su responsabilidad, y negaron saber que tenían que tributar por ellas.

"El director financiero, Sánchez Barcoj, me entrega dos tarjetas: una para gastos de representación y otra para gastos particulares. Yo entiendo, en ese momento, que esa es una tarjeta que está englobada en mi remuneración. Es una tarjeta que puedo utilizar en gastos personales", explicó Rato al juez Andreu.

Por su parte, el fiscal reprochó a Miguel Blesa que no se sintiera responsable por lo ocurrido. "A mí nadie me dió ninguna explicación de si había que declararlo o no", se justificó Blesa. " Usted era el presidente de Caja Madrid, a usted no le tienen que dar explicaciones, tiene que darlas", le contestó el fiscal. Blesa también intentó desligarse de las cuentas opacas.