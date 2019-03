Rodrigo Rato acusa a UPyD de buscar su ingreso en prisión por "frustración política"

PIENSA QUE EL PARTIDO NO QUIERE HACER JUSTICIA, SINO GANAR VOTOS

La respuesta contra UPyD de Rodrigo Rato no se ha hecho esperar. El expresidente de Bankia sostiene que dicho partido pidió su ingreso en prisión por "frustración política". Para Rato, UPyD no quiere hacer justicia con este caso, ya que para él su objetivo no es otro que sacar votos.