Rajoy manda un mensaje de tranquilidad a los mercados: "Lo ocurrido en China no va a influir"

LOS INVERSORES SIGUEN EXPECTANTES

Después de una pésima jornada en las bolsas, los mercados siguen cautelosos. No obstante, el Ibex rebota y, como el ánimo de Rajoy repunta. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tratado de mandar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la incertidumbre sobre China no va a repercutir en la economía española. "Podemos decir que lo ocurrido en China no va a influir de manera importante en la economía española, quiero dar un mensaje de tranquilidad", ha dicho Rajoy.