Rajoy firma su primer acuerdo social: 426 euros al mes para parados de larga duración

Rajoy ya tiene en sus manos el primer gran pacto social de la legislatura. Un plan con el que pretende, dice el presidente, no dejar a nadie atrás en la salida de la crisis. "Tenemos una obligación adicional, que podamos hablar de esperanza todos", explica Rajoy.



Los sindicatos aplauden el acuerdo, pero piden más medidas. Afirman que es un "acuerdo imprescindible para una situación insostenible", y sostienen esperanzados que "después de años de sequía, es cuando más se valora la lluvia".



Mensaje similar al de la patronal: "Este acuerdo es una pequeña reacción a la situación de emergencia que están muchos".



426 euros durante 6 meses que vendrán bien a familias como la de Isabel. Junto a su marido, llevan en paro más de un año, y no reciben ningún tipo de prestación.



La principal novedad es que esta ayuda será compatible con un trabajo. Por ejemplo: un desempleado es contratado por 1.000 euros al mes. El Gobierno seguirá pagando los 426 euros, y el empresario solo tendrá que abonar la diferencia por su nuevo trabajador.



Se calcula que se podrán beneficiar hasta 450.000 personas hasta abril de 2016. A diferencia de las previsiones iniciales, podrán aspirar personas con ingresos inferiores a 480 euros de media.



Aunque a la oposición no le convence el momento de esta firma, que la califica de "electoralista porque lo hacen a meses de las municipales". Critican que, después de tres años de recortes, lo hagan ahora, a pocos meses de las municipales y a un año de las generales.