Los sindicatos presionan a Rajoy para elevar a 480 euros la ayuda a los parados de larga duración

Mariano Rajoy presenta a sindicatos y patronal una nueva ayuda para familias sin ingresos. Sin embargo, los sindicatos consideran que es insuficiente.



Gisela y Javier cumplen todas las condiciones para beneficiarse de las ayudas a los parados de larga duración que ultima el Gobierno. Según explica Gisela Cantarero, "se trata de un alivio para poder decir que se cobra algo".



Llevan más de un año en paro, no reciben ningún tipo de prestación ni ayudas públicas y tienen cargas familiares. Javier Gata añade que "al tener ingresos cero, lo poco que entra viene como un mundo".



A falta del acuerdo definitivo, Rajoy se ha sentado con Patronal y sindicatos, que ya han criticado lo difícil que resultará acogerse al plan.



Según los cálculos, en 2014 podría afectar a 186.000 hogares. En 2015, se sumarían otros 123.000 tras agotar sus prestaciones.



En total, 309.000 familias beneficiadas, menos de la mitad de los hogares sin ingresos. El coordinador federal de Izquierda Unida ha denunciado que "esto se llama hipocresía, no lo tenían que haber quitado antes para no plantear ahora una limosna".



Ayudas que rondarán los 450 euros de media y que sólo se podrán cobrar durante seis meses como máximo. Lo que definían como "parche" cuando estaban en la oposición, Montoro en agosto de 2009 afirmaba que "con 420 euros, 14 euros al día, no vive una familia en España". Sin embargo, hoy lo llaman 'plan de choque contra el desempleo'.