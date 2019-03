Al anuncio de Cristóbal Montoro sobre una posible actuación del Gobierno contra el HSBC, le sigue una difícil explicación. El Gobierno investigará al HSBC sólo dos días después de publicarse una lista que el Gobierno conocía desde hace años.

Sin embargo, interrogado sobre por qué ahora sí, y antes no, el ministro de Hacienda asegura que no ha cambiado nada. Y hasta ironiza, en todo caso, hablando del "interés informativo". A Izquierda Unida no le cuadra el anuncio.

Montoro asegura que lo que hace España es lo mismo que lo que hacen Estados Unidos, Bélgica y Francia, que ya investigan al banco británico. Pero en 2011, la Agencia Tributaria aconsejó investigar "el posible blanqueo de capitales" por parte del HSBC, y la Fiscalía y la Abogacía del Estado rechazaron hacerlo.

Hasta el propio banco ha reconocido que en su filial suiza se ayudó a desviar dinero a paraísos fiscales y a crear empresas pantalla. Además, el Gobierno conoce también que Suiza lleva un año ignorando a la Justicia española. En febrero de 2014, el juez Andreu dictó una orden de detención contra Marc Pérez, empleado del HSBC, a la que nadie del país helvético ha respondido.