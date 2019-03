¿Qué consecuencias tendría para España no construir el cementerio nuclear?

Sin almacén de residuos centralizado, las nucleares deberían echar el cierre. El Gobierno dice que el stop nuclear encarecería el recibo un 30% pero los expertos dicen que no tanto. Según explica Jorge Morales de Labra es "completamente falso" porque "nunca sería tanto porque habría que cerrar de golpe y el hueco lo ocuparía la renovable".



En junio, la energía nuclear supuso un 18% del mix. Si se prescinde de ella, su hueco debería rellenarse con renovables o con más carbón y gas. Ignacio Durán, catedrático de Física Nuclear, afirma que "las energías renovables tienen un techo y además su flujo sufre subidas y bajadas".



La ecuación es complicada porque se sigue generando basura nuclear, pero con la vía ATC todavía sin abrir no tenemos donde guardarla. En la actualidad buena parte de los residuos están almacenados en Francia, si no se traen antes del verano de 2017, España tendrá que pagar más de 65.000 euros por cada día que tardemos en sacarlos. El problema es que no hay espacio para guardarlos, no hay almacén y las piscinas de las centrales están ocupadas en un 86%, al borde de la saturación. La primera piscina se colmaría en 2018 y las últimas aguantarían hasta el 2023.