La puerta giratoria entre la gestión pública y la empresa privada

NO DISTINGUE ENTRE COLORES POLÍTICOS

El paso de políticos a grandes empresas no es nada nuevo en nuestro país y tampoco en Telefónica. Eduardo Zaplana, ex ministro de trabajo, fue su primer fichaje en 2008. Ángel Acebes, Pedro Solbes o los ex presidentes González y Aznar son otros ejemplos de que la política puede ser en pasaporte en primera clase para la empresa privada.