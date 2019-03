Protestas contra el desalojo del emblemático Can Vies en Barcelona

Centenares de personas se han manifestado en el barrio de Sants de Barcelona en apoyo a la emblemática casa de Can Vies, uno de los feudos del movimiento okupa en la capital catalana, que fue registrada por los Mossos d'Esquadra el pasado 29 de enero.

La manifestación, que ha discurrido sin incidentes y en un ambiente reivindicativo, con la presencia de unas 300 personas, se ha iniciado en la plaza de Sants, muy cerca de Can Vies, un edificio que lleva 17 años ocupado y que se ha convertido en un emblema del movimiento okupa en Barcelona.

Los manifestantes, que llevaban una pancarta con el lema "Combatamos el estado policial con autodefensa vecinal. Impidamos el desalojo de Can Vies", han concluido el recorrido en la plaza de España. Las asociaciones de vecinos de Sants, como la Plataforma Can Batlló, salieron en defensa de Can Vies el día del registro policial, ya que subrayaron que se ha convertido en un local social alternativo arraigado en el barrio y denunciaron la operación policial, que calificaron como una "maniobra militar" llevada a cabo de forma "intolerable".