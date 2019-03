Panamá festeja la puesta en marcha del primer metro de Centroamérica

El presidente panameño, Ricardo Martinelli, realizó un recorrido de la Línea 1 deteniéndose unos minutos en cada una de las 12 paradas terminadas al momento, y al bajar en la última, en Los Andes, donde miles de panameños lo esperaban frente a un escenario donde se sucedieron las presentaciones musicales durante toda la tarde, aseguró que había sido una travesía "emocionante". "Cumplimos lo que prometimos", celebró Martinelli, quien aseguró que ya está a punto de licitarse la Línea 2.

"Todos los panameños hacemos historia hoy. Esto es de todos. Este metro va a cambiarle la vida a todos los panameños. Va a ser barato... esto es calidad de vida", insistió el mandatario, quien destacó que el trayecto que el metro realizará en 23 minutos, a muchos panameños les costaba hasta ahora dos horas. "Ese es tiempo para estar en su casa con sus familias", destacó recordando que "las paradas del metro están a dos cuadras de la Cinta Costera", donde los panameños pueden disfrutar de espacios abiertos recreativos.

"Me siento feliz y contento. Cuidemos del metro, no lo ensuciemos", subrayó Martinelli. El mandatario estuvo acompañado de miembros de su gabinete y representantes de las compañías que han participado en la construcción. Esta obra es uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Martinelli y ha supuesto una inversión de 1.800 millones de dólares, que aumentó a 2.011 millones por un tramo adicional que debe estar listo en enero próximo.

Por su parte, el director de la Secretaría del Metro de Panamá, Roberto Roy, también ministro para Asuntos del Canal de Panamá y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), felicitó a las empresas que "han hecho aquí un tremendo trabajo".

La construcción del metro estuvo a cargo, principalmente, del consorcio integrado por la brasileña Odebrecht (con un 60 % de participación) y la española FCC (con el 40 %). Según el jefe de la Secretaría del Metro de Panamá, la obra ha sido un "esfuerzo grande" que involucró "millones de horas" de trabajo.

El proyecto es parte de un plan de modernización del transporte público en la capital, que sigue en marcha con la construcción y ensanche de vías, túneles y pasos elevados. La gestión está a cargo del Metro de Barcelona, Ayesa de Sevilla y la colombo-venezolana Inelectra, que permanecerán en consorcio hasta un año y medio, después de la puesta en operación del subterráneo, colaborando en su correcto funcionamiento y capacitación de personal.

La Línea 1 del Metro tiene 13,7 kilómetros y 12 estaciones, por el momento, entre elevadas y subterráneas, que serán recorridas inicialmente por 19 trenes con tres vagones cada uno, en un tiempo máximo de 23 minutos. Cada tren llevará tres vagones, pero con capacidad de hasta cinco, aire acondicionado, vídeovigilancia, sistemas de información al pasajero y zonas específicas para personas con movilidad reducida. Entre los primeros usuarios del metro, el septuagenario José Eladio de los Ríos aseguró a EFE que "los otros gobiernos (anteriores al actual) no se atrevían a hacer esta obra grande. Este (el gobierno de Martinelli) se atrevió".

De los Ríos indicó que el metro "es bueno para Panamá, porque esperamos que mejore el transporte, y por los trabajos que va a dar... tengo 75 años y ya no me pueden engañar, yo he visto a los que han hecho y a los que no han hecho nada" por hacer posible el metro. La joven Rosaura Rodríguez manifestó que está "muy contenta" con la inauguración del metro, pero que espera "que tenga un precio justo".

Los animadores de los espectáculos que acompañaron la inauguración, la mayor parte de la publicidad del sistema y un gran número de orientadores, insistieron en educar a los usuarios sobre las normas del metro, donde no se podrá comer, ni beber, ni fumar. Por los pasillos y escaleras del metro habrá que caminar por el lado derecho, ceder el puesto a ancianos, embarazadas y personas con impedimentos y no atravesar la línea amarilla de los andenes salvo para entrar en los vagones cuando abran las puertas. La obra había sido entregada oficialmente el pasado 28 de febrero, y desde entonces se han realizado viajes de demostración y pruebas.