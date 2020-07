La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este viernes que su candidatura para que fuera nombrada presidenta del Eurogrupo en la votación de este jueves "tenía apalabrados al menos 10 votos"pero que, sin embargo, "alguno de los ministros no hizo lo que dijo que iba a hacer".

En una ronda de entrevistas en Onda Cero, Cadena Ser y RNE, la Calviño ha afirmado que "estas cosas pasan" y que aunque tenía mucha confianza en su proyecto, el Gobierno era consciente de que conseguir la Presidencia del Eurogrupo "iba a ser una lucha complicada".

Preguntada sobre quién pudo ser el país que faltó a su palabra, la ministra de Asuntos Económicos ha señalado que el voto es secreto y en este caso telemático y que no merece la pena especular, sino que prefiere quedarse con el apoyo recibido de países tanto importantes como pequeños, del norte y del sur.

"Partíamos con importantes desventajas porque hay una mayoría de gobiernos del Partido Popular en Europa", ha señalado Calviño, que ha recordado que también veníamos de una Presidencia de un país, "no sólo del Sur, sino de un país hermano" y ha subrayado que nunca ha habido una Presidencia de un país grande porque el sistema de voto da más peso a los países pequeños y también ha destacado que es la única mujer en la mesa.

Calviño perdió la presidencia de la reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas de la zona Euro frente al irlandés Paschal Donohoe en la segunda votación pese a contar con el apoyo expreso de países como Alemania, Francia o Italia y haberse impuesto en la primera votación con nueve votos, frente a cinco de Donohoe y cinco del candidato luxemburgués, Pierre Gramegna, pero el ganador necesitaba 10 apoyos y finalmente los votos a Granmegna se transvasaron a Donohoe.

En cuanto a la lectura que se hace sobre que la posición de España queda debilitada en Europa y la suya también dentro del gobierno de coalición, ha rechazado estos planteamientos, aunque sí ha reconocido que la negociación sobre el fondo de recuperación "será difícil e intensa" y que no ve que su posición cambie: "Tengo un trabajo que me ocupa un 150% como vicepresidenta".

Apoyo desde el Gobierno

Calviño ha agradecido la implicación personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su candidatura y también la gran cantidad de mensajes que ha recibido por los que se ha sentido "muy arropada".

Fuentes de Moncloa reconocen que ha sido una decepción y que no era lo esperado, pero no creen que esto complique la negociación europea de cara a la cumbre sorbe los fondos de reconstrucción económica de los días 17 y 18 de julio. También asumen la "pérdida de posición de España en Europa".

En cuanto al apoyo de Podemos, preguntada a Calviño si ha recibido alguna muestra de apoyo del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, Calviño ha explicado que no he leído todos los mensajes, por lo que no podía confirmarlo.

Este viernes, Iglesias ha escrito en su cuenta de Twitter que es una mala noticia que la presidencia del Eurogrupo haya recaído en el candidato "que defiende los paraísos fiscales".

Desde que se conoció el resultado de la votación los ministros socialistas del Gobierno de coalición han cerrado filas en torno a la titular de la cartera de Asuntos Económicos en público en sus redes sociales:

Para el PP, es, sin embargo, "un claro fracaso de Pedro Sánchez". "A pesar del apoyo que hemos mostrado en todo momento, el Gobierno ha preferido no informarnos de las gestiones realizadas y ha evitado solicitarnos algún tipo de ayuda para hacer un frente común en Europa", apuntan fuentes del partido a laSexta.

Consideran que la candidatura de Calviño "nacía debilitada al representar a un gobierno que es fruto de una coalición con un partido radical y populista como Podemos" y que la decisión refleja "la pérdida de peso de España en Bruselas, que se suma a los tres directores generales que hemos perdido en la Comisión desde que Sánchez es presidente del Gobierno. También se ha retirado la candidatura a la OMC de González Laya".