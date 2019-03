Montoro: "No se van a subir los impuestos en España”

Montoro ha ido aún más lejos, dice que "a España no le va a relajar nadie el objetivo de déficit", porque no hay que relajarse.El ministro Montoro ha tenido que ejercer hoy de apagafuegos. "No se van a subir los impuestos en España, no va a haber subida, estamos en la fase de reestructuración de nuestra carga tributaria", ha asegurado.

Lo de Montoro es un claro desmentido para sofocar la chispa que había provocado sólo unas horas antes el secretario de Estado de Economía. Fernando Jiménez Latorre, ha afirmado que se está estudiando un "nuevo modelo fiscal".

Pero no, dice el ministro que no habrá subida, así que de los impuestos no saldrá el dinero que necesitamos para alcanzar el objetivo de déficit.

El mismo que según Montoro, no nos van a suavizar. Y eso implica problemas: acabamos el año pasado en el casi en el 7% y en teoría, tenemos que bajarlo al 3% antes de 2015. Eso es un ajuste de 40. 0000 millones que hay que hacer sí o sí, pero Bruselas podría alargar el plazo un año más, aunque aún no lo ha decidido.

Lo que sí sabemos es que el recorte, parece, no pasará de nuevo por la paga extra de los funcionarios. Esa que no han cobrado, pero que según el ministro, no se ha suprimido.