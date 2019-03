Montoro se burla de las previsiones europeas sobre el déficit de España

Después de que Europa pida a España un recorte de 2.500 millones de euros para cuadrar sus cuentas, el ministro Montoro ya no descansa. "Me desasosiega, es algo que no me deja dormir", ha ironizado el ministro de Hacienda. Montoro defiende que las estimaciones sólo difieren en una décima. "Será una décima superior o inferior al objetivo de déficit; son mediciones, es decir, estadísticas".



El ministro se ha pronunciado sobre el rescate a administraciones y Ayuntamientos. Montoro presume de haber evitado despidos, y afirma que lo demuestran sus datos econométricos, difícilmente comprobables. "Los modelos del ministerio de Hacienda han permitido mantener 400.000 puestos de trabajo en España".

Montoro ha vuelto a negar la subida del IVA cultural, pero lo cierto es que el IVA del cine y el teatro ha pasado del 8 al 21%. Además, el ministro ha animado a perseverar en la devaluación salarial. Con respecto al cumplimiento del objetivo de déficit, Montoro, siempre optimista, se ha mostrado seguro de que se cumplirá. Algo en lo que se ha mostrado más cauto el gobernador del Banco de España.