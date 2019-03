Montoro dice que hay partidos "que no pagan fielmente sus impuestos"

En una entrevista en el periódico Expansión, Montoro afirma que no se puede "comprometer" a "nada" sobre la promesa de bajar el IRPF en 2014, ya que es "demasiado prematuro" hacerlo antes de cumplimentar el programa de estabilidad 2013-2015 que debe remitirse próximamente a la Comisión Europea.

Según el ministro el anuncio de que se publicará una lista de grandes defraudadores "ya está funcionando", al igual que considera "positivos" los resultados de la llamada amnistía fiscal por haber logrado aflorar 40.000 millones de euros.

Afirma que no podía saber de antemano que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas iba a acogerse a esta regularización, como ha hecho "de una manera equivocada" y "mal", por lo que el criterio de la Agencia Tributaria es que no ha regularizado.

En cuanto al déficit autonómico, ha explicado que se revisarán los planes económico-financieros de las cinco regiones que han quedado por encima del objetivo del 1,5 % (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares) para garantizar que en 2013 se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria.