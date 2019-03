El Ministerio de Empleo obliga a retrasar miles de jubilaciones

Pedro se ha pasado toda la vida trabajando pegado a sus cámaras. Actualmente, no tiene ingresos y con 61 años tenía que empezar a cobrar su pensión, pero ahora le dicen que tiene que esperar dos años más.

Este fotógrafo se ve atrapado por un cambio promovido por el Ministerio de Empleo. A principios de verano autorizaba su pensión y todo cambió veinte días después. "Viene una carta a menos de 20 días diciéndome que todo está correcto y ahora no te puedes acoger a la jubilación", comenta este fotógrafo.

Pedro es uno de los afectados que sufrieron un despido individual antes de abril de 2013. Fueron animados por la Seguridad Social y firmaron un convenio especial. Además, siguieron cotizando con sus propios ahorros bajo la promesa de que podrían jubilarse a los 61 accediendo a una buena pensión.

Tras el cambio de criterio de Empleo, ahora tendrán que esperar hasta los 63 años y seguirán dos años sin cobrar su pensión. Y lo que es peor, o continúan cotizando por su cuenta o su pensión se verá reducida.

Pedro afirma: "No voy a pagar, como pagaba antes, 954 euros porque no sé si me podré jubilar a los 63. Estuve cotizando dos años pagando 900 euros todos los meses y ahora, de repente, me dicen que tengo que esperar dos años más".

Jesús, otro afectado, pagó de su bolsillo la cotización para ahora encontrarse en terreno de nadie. Además, Empleo reconoce que espera unos 7.000 afectados por año y los sindicatos piden que cumpla su palabra. Desde el Ministerio, se asegura que lo único que se ha hecho es aclarar una ley de difícil interpretación y que el impacto será reducido.