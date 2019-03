Miles de afectados claman por la quita de las preferentes en la manifestación de Vigo

Los afectados por las preferentes han inundado las calles de Vigo para exigir que les devuelvan su dinero. Miles de personas han clamado contra la quita como solución y a favor de un arbitraje conjunto. "Me robaron, fui a la caja de ahorros y resulta que no los puedo quitar hasta el año 2050", declaraba uno de los afectados. Según la Policía, 20.000 personas han participado en esta protesta, la más multitudinaria hasta la fecha en Galicia.

Estos afectados se han unido en una gran manifestación, donde han llegado autobuses desde distintos puntos del territorio para protestar de manera conjunta por esta estafa. No quieren saber nada de las nuevas condiciones de arbitraje, porque dicen es más de lo mismo. Aunque el gobierno espera que acudan los afectados de forma masiva.

De esta manera, todos los que tengan preferentes podrán acogerse a este proceso, aunque tendrán prioridad para recuperar el 100% de su dinero los que invirtieron menos de 10.000 euros. Se calcula que solo al 10% de los afectados les devolverán sus ahorros. El resto podría perder hasta el 70% de su inversión, y recibir a cambio acciones de las entidades bancarias.

Los manifestantes llevan más de un año y medio luchando para recuperar su dinero, e insisten, que tienen fuerzas para seguir haciéndolo. Aunque las esperanzas de recuperar su dinero son mínimas, ya que como decía uno de los manifestantes, "seguimos aquí esperando que haya una solución pero no va a haber solución, han robado a todo el pueblo"

El lema principal es "Non ás quitas" y cada agrupación ha hecho gala de su propio alarde de imaginación. De este modo, no han faltado las habituales ristras de chorizos, las imágenes de exdirectivos de Novacaixagalicia que han cobrado indemnizaciones millonarias, y tampoco los féretros y las túnicas. "No hay pan para tanto chorizo" es uno de los principales cánticos.