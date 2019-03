Miguel Blesa dice ante el juez Andreu que el uso de las tarjetas 'black' era una "práctica habitual"

Un equipo de laSexta Noticias ha conseguido, en exclusiva, las grabaciones de las declaraciones de Rodrigo Rato, Miguel Blesa y Barcoj ante el juez Andreu. En ellas se aprecia cómo Blesa dice que las 'tarjetas opacas' eran para la libre disposición.



"Era una tarjeta como complemento retributivo que se podía emplear para gastos de representación y de libre disposición por parte del consejero", afirma Blesa en la Audiencia Nacional.



Además, también asegura que el uso de dichas tarjetas formaba parte de una práctica habitual: "Se dieron como práctica habitual, ya consuetudinaria, e institucionalizada en la caja desde los años 80". A mi se me dijo que era un complemento retributivo, un incentivo y que se podía emplear para gastos de representación del cargo y de libre disposición."

Sus palabras despiertan risas en la sala y el enfado de la fiscalía que pregunta por qué los gastos de las tarjetas no se declararon. A lo que Blesa ha respondido: "Una cosa que es una retribución complementaria, pues tendrá un tratamiento fiscal que le corresponda."

El fiscal insiste en la oscuridad de las tarjetas. ¿Por qué se contabilizaban en una cuenta de errores informáticos? "No hay ninguna cuenta opaca, todas son transparentes", ha añadido el expresidente.

Blesa no sabe qué responder a la pregunta del juez sobre en qué concepto de los dos incluye los gastos de la tarjeta: "No lo sé." Pero parece que el magistrado no le creyó. Le impuso al expresidente una fianza de 16 millones de euros.