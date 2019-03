"Mientras el paro se cuente por millones no podremos decir que superamos la crisis"

En su intervención en el Foro Emprendedores y Autónomos, organizado por la Federación de Autónomos (ATA), Rajoy ha recordado que desde su entrada en vigor en febrero de 2012, la contratación indefinida de apoyo a emprendedores ha permitido crear 143.000 nuevos puestos de trabajo, 56.000 de ellos a menores de 30 años.

Se trata de un contrato fijo para emprendedores y pymes de menos de cincuenta trabajadores que introdujo la reforma laboral, está bonificado fiscalmente y cuenta con un periodo de prueba de un año durante el que no se paga indemnización por despido.

Con esta medida el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que "lo único que no podemos permitirnos" es "ni un solo minuto de relajación o sosiego" en el ritmo de las reformas, ya que "nos enfrentamos a un riesgo cierto".

Así, a su juicio debe evitarse la idea de que "estamos en una navegación fácil y solo hay que dejarse llevar para que la economía por sí sola nos saque de la crisis", algo que a su juicio podrían inducir los datos que se han conocido en los últimos tiempos. Entre ellos se ha referido al ligero crecimiento de una décima en el PIB del tercer trimestre.

No obstante, ha dejado claro que "el fin de la recesión no es el fin de la crisis", aunque superar la fase de recesión técnica es dar "un paso importante" en esa dirección, que solo se culminará con la bajada del paro. "Mientras el paro entre los españoles se cuente por millones y más de la mitad de los jóvenes no encuentre trabajo, no podremos decir que la crisis ha quedado atrás", ha advertido.

En referencia las preocupaciones expresadas por los autónomos, a los que ha agradecido tanto sus "sacrificios" como su labor en pro de la mejora de la economía, el jefe del Ejecutivo ha recordado que hoy se dará luz verde a la puesta en marcha del tercer plan de pago a proveedores, con el que se cubrirán un total de 13.386 millones de euros en facturas impagadas.

"Ojalá no tengamos que hacer ningún plan de proveedores más, porque será que las administraciones harán algo tan normal como pagar las deudas", ha deseado el presidente del Gobierno.

También ha hablado de otra de las clásicas demandas del colectivo de pymes y autónomos: la falta de crédito. Al respecto, ha reconocido que la banca aún no está cumpliendo con estas funciones pero ha recordado que gracias a la reforma financiera el sector encara el futuro "con más tranquilidad", por lo que ha expresado la esperanza de que "más pronto que tarde fluya el crédito".

Mientras tanto, ha continuado, el Gobierno aplica sus herramientas disponibles, en concreto la financiación que proporciona a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha elevado en un 350 % la concesión de líneas en últimos meses, sobre todo para emprendedores. Según Rajoy, aunque desde el principio de la crisis hayan desaparecido "miles de pymes y autónomos", los que han sabido adaptarse y sobrevivir "son hoy un pilar insustituible", por lo que cuando pase la crisis y se haga balance "la sociedad tendrá que reconocer" estos valores.

"No es que no hayamos culminado la tarea, es que queda por delante la parte mas importante de la misma. Si observamos con objetividad la situación económica podemos decir que es claramente mejor que hace un año, pero esto es solo un acicate para que podamos decir en el futuro, sin faltar a la verdad, que España ya ha salido de la crisis", ha concluido.