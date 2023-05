Recorremos las calles de Talavera de la Reina, en Toledo, para preguntar qué les parece a los vecinos que una de las grandes tecnológicas del mundo -la dueña de Facebook, Instagram o Whatsapp- haya puesto el ojo en su localidad para levantar un enorme hipercentro de datos.

La primera reacción es de sorpresa y la segunda señala a lo positivo que puede ser un proyecto de esta envergadura para revitalizar toda la zona. Muchos talabricenses creen que es una gran noticia que Mark Zuckerberg y su proyecto Meta les haya tocado con su varita.

Un gigante en Castilla-La Mancha

Está previsto que la inversión alcance los mil millones de euros en los próximos años. Además, se calcula que pueden crearse unos 250 puestos de trabajo fijos de alta cualificación y otros cientos indirectos durante el próximo lustro.

Este proyecto de Meta para dar cabida a uno de sus centros de datos es uno más en suelo europeo. Se suma a otros en la ciudad danesa de Odense, la sueca Lulea o la irlandesa Clonee.

Gasto de agua enorme

Uno de los grandes inconvenientes de los centros de datos es su gran gasto energético y de agua. En un momento de sequía acuciante como el que vive nuestro país, los ecologistas piden conciencia y responsabilidad.

Se calcula que en el caso del hipercentro de datos de Talavera de la Reina el gasto de agua será de unos 600 millones de litros anuales para todo el complejo. Esa cantidad entra en la media de este tipo de proyectos.

El gasto principal se centra en la refrigeración de los cientos de servidores: unos 200 millones de litros al año. En un solo día consume lo mismo que unas 4.000 personas. Para hacernos una idea más precisa, el gasto total de agua del hipercentro de datos es el equivalente al llenado de 80 piscinas olímpicas a rebosar.

Las administraciones reman a favor

La Junta de Castilla-La Mancha está haciendo lo posible por agilizar los trámites y que el proyecto sea una realidad lo más pronto posible.

Este martes, el presidente Emiliano García-Page defiende el proyecto de Mark Zuckerberg en Talavera de la Reina. Subraya que no permitirán "que se ponga en cuestión que vengan grandes empresas por una falta de consumo de agua". Además, añade García-Page que su comunidad nunca ha discutido cuando se ha tenido que favorecer a la zona del levante: "lo que se ha trasvasado son 35 veces el mar Menor".

El propio ayuntamiento de Talavera de la Reina ha querido dejar claro que la zona donde iría el proyecto ya contemplaba un gasto de agua superior, incluso, si el proyecto del hipercentro de datos no se hubiera anunciado. Según la alcaldesa, Tita García, no el proyecto no pide ninguna autorización nueva. "La cantidad ya autorizada previamente, ya da una capacidad suficiente para el proyecto", dice García. Y asegura que el proyecto de Meta "ahorra agua respecto a lo que ya estaba planeado para esa zona industrial".