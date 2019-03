El mar, último recurso para cientos de desempleados

Juan José Vega ha visto pocos mejilloneras en su Valladolid natal, pero allí no encontraba trabajo en la construcción y busca en el mar de Ribeira, A Coruña, una nueva oportunidad. "Ahora estoy en el paro y no tengo salida en la construcción ni en ningún otro sector, así que he venido hasta aquí a ver si tengo oportunidad de trabajar en el mar", afirma.

Confiesa que de mar más bien sabe poco y que nunca se subió en un barco, pero aun así afronta con ilusión lo que se le ponga por delante. "Estoy dispuesto a irme a África o donde quiera que sea mientras me den trabajo".

En la escuela náutica de Ribeira, cientos de alumnos se prepararon sólo en este año para poder trabajar en la pesca o enrolarse en un mercante. La mayoría provienen de los sectores más castigados por la crisis y tienen una formación básica.

José Marcote, director de la Escuela náutico-pesquera de Ribeira, asegura que los cursos están "a tope de alumnos permitidos, así que hay algunos que quedan gente fuera."

Fernando Sánchez había probado casi de todo para ganarse la vida, pero tras tres años en paro, decidió volver a las aulas y probar en una de las profesiones más duras. "Si puedo sacar el básico para embarque, mercante, pesquero, lo que fuera".