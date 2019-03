Manuel Lagades sobre la reforma fiscal: "No ha quedado títere con cabeza"

Las 125 propuestas que incluye el informe han dejado "tremendamente" satisfecho al comité de sabios. "No ha quedado títere con cabeza dentro del sistema tributario que no hayamos analizado, no hayamos pronfundizado" dice Manuel Lagares, presidente de Comisión de Expertos. Mañana darán los detalles. Aunque Montoro ya tiene claro quién tiene que mover ficha ahora: "Ahora la pelota está al lado del Gobierno".

Es el momento de bajar impuestos y de recaudar más. Porque España tiene el tercer IRPF más caro de Europa. Estamos el séptimo en IVA y el sexto en impuesto de sociedades. Pero si miramos la recaudación, bajamos hasta el dieciséis. Jaume Viñas, periodista de 'Cinco Días', dice que "Si bajan los impuestos, tendrán que subir otros, porque no pueden permitirse bajar la recaudación".

Ya sabemos que el IRPF bajará para las rentas más bajas. Queda saber si en el informe se acuerdan de la clase media, y cuándo podrían beneficiarse de esa bajada. "Porque cuando dice el informe que los impuestos van a ser más simples, a mí me sale que son más injustos" dice Gonzalo Bernardos, economista.

Para hacer caja, los expertos propondrán penalizar a los que tengan una casa en propiedad. Y eliminar con carácter retroactivo las deducciones por compra de vivienda, una idea a la que el Gobierno ya se ha opuesto. "Si seguimos poniendo presión fiscal tanto al público como al tejido empresarial, probablemente lograremos un colapso" dice Jaume Querol, decano Economistas Castellón.

Las empresas también se beneficiarían de la bajada que sugieren en el impuesto de sociedades, de hasta 10 puntos. A cambio, los sabios ven necesario eliminar por completo las deducciones."A veces es preferible bajar un poco los tipos, hacer que la economía funcione un poco mejor y entonces se recaudará más" dice Francisco Menargues, catedrático colegio Economistas Alicante.

El IVA, por ahora, no se toca, salvo en algunos productos, que subirían del tipo reducido al general. Lo que sí cambian son las cotizaciones, que bajarían como una vía para ganar competitividad. Esta sería sólo la propuesta. Para la presentación de la reforma habrá que esperar, al menos, hasta comienzos del verano.